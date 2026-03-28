Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall in Düsseldorf - Feuerwehr befreit eingeklemmte Radfahrerin unter Straßenbahn

Düsseldorf (ots)

Samstag, 28. März 2026, 0 Uhr, Aachener Straße, Flehe

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich der Aachener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einer Radfahrerin. Umgehend entsandte der Disponent Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte eine Kollision zwischen einer Straßenbahn und einer Radfahrerin fest, die bei dem Unfall unter der Straßenbahn eingeklemmt wurde.

Um eine Versorgung der Patientin zu gewährleisten, wurde mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät die Straßenbahn angehoben. Im Anschluss konnte die schwerstverletzte Patientin befreit und in ein Düsseldorfer Krankenhaus transportiert werden

Nach circa einer Stunde konnten die etwa 31 eingesetzten Kräfte einsatzbereit einrücken.

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