Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus - Feuer blieb auf Wohnung begrenzt, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Samstag, 21. März 2026, 14.28 Uhr, Niederdonker Straße, Lörick

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf-Lörick hat am Samstagnachmittag für einen größeren Feuerwehreinsatz gesorgt. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehrleute blieb der Brand auf eine Wohnung im 6. Obergeschoss beschränkt, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat ihre Arbeit zur Ermittlung der Brandursache aufgenommen.

Am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf mehrere Notrufe. Anwohner meldeten einen möglichen Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses an der Niederdonker Straße. Bereits kurz nach der Alarmierung trafen die ersten Einsatzkräfte ein und stellten eine deutliche Rauchentwicklung aus einem Fenster im 6. Obergeschoss fest. Der Einsatzleiter entsandte umgehend mehrere Löschtrupps zur Menschenrettung und Brandbekämpfung über den rauchfreien Treppenraum in die betroffene Wohnung. Schnell zeigte sich, dass sich keine Menschen in der Wohnung aufhielten und sich der Brand auf ein einzelnes Zimmer beschränkte. Der Dachbereich war entgegen der ersten Annahme nicht betroffen. Parallel zu den Löschmaßnahmen kam ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, um die Wohnung von Brandrauch zu befreien und die Sichtverhältnisse zu verbessern. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte rund eine halbe Stunde nach der Alarmierung "Feuer aus" melden. Das Feuer blieb auf die betroffene Wohnung beschränkt. Die letzten der rund 40 Einsatzkräfte, darunter auch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach etwa 90 Minuten zu ihren Wachen zurück. Durch den Brand wurde niemand verletz. Zurzeit ist die Wohnung nicht bewohnbar. Die Mieter kümmern sich eigenständig um eine Ersatzunterkunft. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung übernommen.

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