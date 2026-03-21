Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer in Umkleidekabine - Feuerwehr löschte Brand, aufwendige Nachlöscharbeiten erforderlich

Düsseldorf (ots)

Freitag, 20. März 2026, 22.10 Uhr, Vennhauser Allee, Eller

Am späten Freitagabend kam es auf einer Bezirkssportanlage zu einem Brand im Bereich der Umkleidekabine. Vor Ort befanden sich noch einige Sportler, die das Feuer entdeckten, umgehend die Feuerwehr alarmierten und erste Löschversuche mittels Feuerlöscher unternahmen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte es in einer Umkleidekabine mit angeschlossener Sauna im Obergeschoss des Gebäudes. Die Feuerwehrleute löschten den Brand zügig ab, verhinderten eine Brandausbreitung auf weitere Teile des Gebäudes und öffneten im Anschluss, zur Kontrolle auf versteckte Glutnester, die Dachhaut auf rund 20 Quadratmetern. Die Nachlöscharbeiten stellten sich als sehr zeit- und personalintensiv heraus, sodass die letzten der rund 20 Feuerwehrleute erst nach rund drei Stunden zu ihren Wachen zurückkehrten. Durch das Feuer wurde niemand verletzt und die Kriminalpolizei hat zur Ermittlung der Brandursache ihre Arbeit aufgenommen.

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