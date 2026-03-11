FW-M: Mülltonnenhäuschen in Brand (Obergiesing)

Feuerwehr München

Dienstag, 10. März 2026, 21.06 Uhr

Fockensteinstraße

Am späten Dienstagabend ist die Feuerwehr München zum Brand eines Mülltonnenhäuschens gerufen worden. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Gegen kurz nach 21 Uhr gingen in der Integrierten Leitstelle mehrere Notrufe ein. Aufgrund der Schilderung der Anrufenden wurde ein Löschzug in die Fockensteinstraße alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Mülltonnenhäuschen bereits in Vollbrand. Durch den schnellen Einsatz von zwei Seiten gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf ein nahestehendes Wohnhaus zu verhindern. Zwei Gebäude wurden im Einsatzverlauf auf Verrauchung kontrolliert, hier konnte aber schnell Entwarnung für die Bewohner*innen gegeben werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe liegen der Branddirektion München keine Informationen vor. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

