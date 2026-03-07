Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Feuer auf Balkon - Feuerwehr verhindert Ausbreitung auf Gebäude, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Samstag, 7. März 2026, 14.46 Uhr, Steinkaul, Himmelgeist

Am Samstagnachmittag meldeten Anrufer ein Feuer in einem Wohngebäude im Stadtteil Himmelgeist. Die Feuerwehrleute löschten das Feuer auf dem Balkon und verhinderten eine Ausbreitung auf das Gebäude. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen der Brandursache übernommen. Verletzt wurde niemand.

Gegen Viertel vor drei erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein Feuer in der Straße Steinkamp. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Menschen in dem Gebäude befinden, alarmierte die Leitstelle mehrere Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später an der Einsatzstelle eintrafen, stellten sie bereits eine starke Rauchentwicklung fest. Das Feuer befand sich auf einem Balkon und alle Bewohner hatten das Gebäude unverletzt verlassen. Umgehend befahl der Einsatzleiter eine Brandbekämpfung von innen und außen. Bereits zehn Minuten später brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Anschließend kontrollierten sie das Dach und die angrenzenden Wohnungen auf eine Ausbreitung von Feuer und Rauch. Hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte diese erfolgreich eine Brandausbreitung, sodass alle Wohnungen weiter bewohnbar sind.

Die letzten der rund 50 Einsatzkräfte, unter ihnen auch ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, kehrten nach gut einer Stunde zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlungen der Brandursache hat die Kriminalpolizei übernommen.

