FW-D: Zimmerbrand in Düsseldorf-Hassels - Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen

Donnerstag, 5. März 2026, 18.06 Uhr, Potsdamer Straße, Hassels

Am Donnerstagabend kam es in einem Wohngebäude auf der Potsdamer Straße im Stadtteil Hassels zu einem Zimmerbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindern. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Um kurz nach 18 Uhr wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Potsdamer Straße informiert. Daraufhin entsandte die Leitstelle umgehend mehrere Einsatzfahrzeuge, darunter eine Drehleiter und einen Rettungswagen. Bereits kurz nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Wohnung vor. Nach 20 Minuten brachten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle. Etwa eine Stunde nach Eingang des Notrufs waren auch die Nachlöscharbeiten und Lüftungsmaßnahmen abgeschlossen.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr ist die Brandwohnung nicht mehr bewohnbar. Die sechs Anwohner wurden daher übergangsweise durch die Stadt Düsseldorf in einer Notunterkunft untergebracht. Nach 90 Minuten waren alle Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen.

Insgesamt waren 26 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Die Ermittlungen der Brandursache übernimmt die Kriminalpolizei.

