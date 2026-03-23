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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperliche Auseinandersetzung durch Reizstoff beendet

Gelsenkirchen (ots)

Gleich mehrere Streifenwagen der Polizei Gelsenkirchen fuhren am Freitagnachmittag, 20. März 2026, gegen 14.30 Uhr zum Neumarkt in der Altstadt. Einsatzanlass war eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten, bei welcher auch Einsatzkräfte des Kommunalen Ordnungsdienstes einschritten. Kurz zuvor hatte sich eine größere Personengruppe auf dem Vorplatz der Kirche aufgehalten, als sich unvermittelt eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten entwickelte. Mindestens eine Person lag auf dem Boden, während andere auf sie eintraten. Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes versuchten die Auseinandersetzung zu beenden und setzen dabei auch Reizgas gegen die Aggressoren ein. Das Mittel entfaltete seine Wirkung und die Beteiligten flüchteten in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte zwei der Beteiligten aufgegriffen werden. Ein 18-Jähriger wies dabei deutliche Spuren von Reizgas auf, weshalb er durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt wurde. Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der medizinischen Versorgung wurden er vor Ort entlassen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Schlägerei dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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