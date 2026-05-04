POL-HS: Mehrere Fahrzeuge beschädigt
Gangelt-Birgden/-Schierwaldenrath (ots)
In der Mainacht (1. Mai) beschädigten Unbekannte fünf Fahrzeuge. Auf der Geilenkirchener Straße in Birgden besprühte eine unbekannte Person um kurz nach 4 Uhr zwei Autos mit Farbe. In der Oberstraße zerstachen die Täter an drei Pkw mehrere Reifen.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell