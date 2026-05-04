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Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Firmeneinbrüche im Gewerbegebiet

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in der Straße Am Forsthaus im Gewerbegebiet mehrere Firmeneinbrüche. In zwei Fällen stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest, ob die Täter Beute machten. In einem Fall flüchteten sie mit hochwertigen Werkzeugen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

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  • 04.05.2026 – 13:00

    POL-HS: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

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  • 04.05.2026 – 13:00

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    Heinsberg-Porselen (ots) - Zwischen Samstagabend (2. Mai), 20.45 Uhr und Sonntagmorgen (3. Mai), 11 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Maistraße die Seitenscheibe eines Pkw ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum eine Sporttasche. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

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