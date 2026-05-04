POL-HS: Mehrere Firmeneinbrüche im Gewerbegebiet

Heinsberg-Dremmen (ots) - Zwei unbekannte Täter fuhren in der Nacht zu Samstag (2. Mai) um kurz nach 4 Uhr mit einem Fiat Ducato gegen den verglasten Fronteingangsbereich eines an der Sebastianusstraße gelegenen Fahrradgeschäfts, betraten das Ladenlokal und luden ersten Ermittlungen zufolge zwei Mountainbikes in den Transporter, mit dem sie anschließend in Richtung Gangelter Straße flüchteten. Die Täter waren ...

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