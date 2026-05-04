POL-HS: Kraftstoffdiebstahl

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich in der Straße Am Forsthaus im Gewerbegebiet mehrere Firmeneinbrüche. In zwei Fällen stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest, ob die Täter Beute machten. In einem Fall flüchteten sie mit hochwertigen Werkzeugen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

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