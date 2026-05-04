POL-HS: Kraftstoffdiebstahl
Wegberg (ots)
Am Spielburgweg hebelten Kraftstoffdiebe am zurückliegenden Wochenende zwischen dem 2. Mai (Samstag), 8 Uhr und dem 4. Mai (Montag), 3.25 Uhr, den Tankdeckel einer Sattelzugmaschine auf und pumpten etwa 200 Liter Diesel ab.
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