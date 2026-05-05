POL-HS: Einbruch in Baucontainer
Heinsberg-Unterbruch (ots)
Zwischen dem 2. Mai (Samstag), 15 Uhr und dem 4. Mai (Montag), 7 Uhr, gelangten unbekannte Personen in der Straße Rohmen auf einem umzäunten Baustellengelände gewaltsam in einen Baucontainer ein und entwendeten ein Krankabel.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell