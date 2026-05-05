Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Beim Einparken gegen Mauer gefahren

Wassenberg (ots)

Montagvormittag (4. Mai) kam es an der Erkelenzer Straße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau schwere Verletzungen erlitt. Die 77-Jährige beabsichtigte, gegen 11.15 Uhr, mit ihrem Auto vorwärts in eine Parklücke zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache beschleunigte das zuvor langsam fahrende Fahrzeug wieder und prallte gegen eine Steinmauer. Die Wassenbergerin zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

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