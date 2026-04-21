Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260421-2: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Wesseling (ots)

Auto erfasste Jungen

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag (20. April) in Wesseling ist ein Radfahrer (9) leicht verletzt worden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Sachstand sei der Fahrer (57) eines BMW gegen 16.10 Uhr auf der Berzdorfer Straße in Richtung Pfeilstraße gefahren. An einem Fußgängerüberweg habe der 9-Jährige die Straße mit seinem Fahrrad überquert. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der BMW den Jungen. Dieser stürzte zu Boden und zog sich die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizeikräfte dokumentierten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Beamtinnen und Beamten des Verkehrskommissariats übernommen. (jus)

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