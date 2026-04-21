Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 260421-1: Junger E-Scooterfahrer bei Unfall leicht verletzt - Zeugensuche

Frechen (ots)

Unfallbeteiligter Autofahrer fuhr davon

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag (20. April) in Frechen ist ein E-Scooterfahrer (14) leicht verletzt worden. Die Polizei Rhein-Erft-Kreis sucht nun einen beteiligten, unbekannten Autofahrer.

Hinweise zu dem beschriebenen Fahrer, seinem Fahrzeug oder weiteren Erkenntnisse zum Unfallhergang nehmen die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler des Verkehrskommissariats telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 14-Jährige gegen 13.45 Uhr auf der Straße "Am Klarenpesch" in Richtung Matthiasstraße gefahren sein. Im Kreuzungsbereich soll der Fahrer eines schwarzen Ford Fiesta den Jungen von links erfasst haben. In Folge des Sturzes zog sich der Schüler leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte behandelten den Leichtverletzten vor Ort.

Den alarmierten Polizeikräften berichteten Zeugen, dass der bislang unbekannte Fahrer angehalten habe, sein Fahrzeug verlassen und den beschädigten E-Scooter von der Straße geräumt habe. Anschließend soll er den Gestürzten angesprochen haben, um dann zügig zu seinem Ford zu gehen und weiterzufahren. Er wird als 30 Jahre alter Mann mit dunkler Brille und einer Körpergröße von etwa 170 Zentimetern beschrieben. Das Kennzeichen des Fahrzeugs soll eine Bergheimer Städtekennung gehabt haben. (hw)

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