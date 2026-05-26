Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fünfstelliger Geldbetrag durch Smishing-Betrugsmasche erbeutet

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Am Freitag, 22. Mai, gelang es einem Betrüger von einer 66-jährigen Hammerin einen mittleren fünfstelligen Betrag zu erbeuten.

Die Geschädigte erhielt nachts über einen verifizierten SMS-Chatverlauf eine Nachricht von ihrem Kreditkartenanbieter, in der sie über einen Abbuchungsversuch eines vierstelligen Betrags informiert wurde. Falls sie die Abbuchung nicht veranlasst habe, sollte sie zu einer aufgeführten Telefonnummer Kontakt aufnehmen.

Zunächst rief die Seniorin die offizielle Sperrnummer ihrer Kreditkarte an. Da nach geraumer Zeit den Anruf niemand entgegennahm, wählte sie die Telefonnummer aus der SMS. Im Laufe des Gesprächs fragte die Seniorin nach, ob ihre weiteren Konten ebenfalls betroffen seien. Auf Anweisung des vermeintlichen Mitarbeiters bestätigte die 66-Jährige per photoTAN-Applikation diverse Codes, um die angeblichen Abbuchungen zu stoppen.

Als sie am nächsten Tag bei ihrer Bank anrief, fehlte insgesamt ein mittlerer fünfstelliger Betrag auf ihren Konten.

Bei diesem Vorfall handelt es sich um Smishing (eine Kombination aus SMS und Phishing), bei dem mittels betrügerischer Textnachrichten persönliche Daten gestohlen, Geld erpresst oder Schadsoftware auf dem Smartphone installiert werden soll. Die Kriminellen nutzen dabei oft vertrauenswürdig erscheinende Identitäten wie Banken, Paketdienste oder angebliche Familienmitglieder.

Die Polizei gibt diesbezüglich folgende Präventionshinweise:

- Klicken Sie niemals auf Links oder Anhänge in unerwarteten SMS. - Rufen Sie keine unbekannten Nummern an. - Geben Sie niemals Passwörter, PINs, TANs oder Kreditkartendaten über verlinkte Webseiten ein. - Loggen Sie sich bei einer angeblichen Bankwarnung immer manuell über Ihren Browser oder Ihre App ein - nutzen Sie nicht den Link aus der SMS. - Rufnummern blockieren und melden. Speichern Sie die Nummer nicht, sondern blockieren Sie sie. (bf)

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