Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Kamener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Kamener Straße zog sich eine 58-Jährige am Dienstag, 26. Mai, leichte Verletzungen zu.

Gegen 16.50 Uhr stoppte ein 41-jähriger KIA-Fahrer aufgrund einer roten Ampel seinen Wagen auf Höhe der Heinrich-Heine-Straße, ebenso der dahinter befindliche 42-jährige Opel-Fahrer und die 58-jährige VW-Fahrerin. Als ein 30-jähriger Transporter-Fahrer aus Bergkamen die Kamener Straße in nördlicher Richtung befuhr, bremste er zu spät und fuhr auf den VW auf. In der Folge schob er die anderen Wagen aufeinander.

Bei dem Auffahrunfall verletzte sich die 58-jährige VW-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (bf)

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