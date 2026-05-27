PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auffahrunfall auf der Kamener Straße

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Kamener Straße zog sich eine 58-Jährige am Dienstag, 26. Mai, leichte Verletzungen zu.

Gegen 16.50 Uhr stoppte ein 41-jähriger KIA-Fahrer aufgrund einer roten Ampel seinen Wagen auf Höhe der Heinrich-Heine-Straße, ebenso der dahinter befindliche 42-jährige Opel-Fahrer und die 58-jährige VW-Fahrerin. Als ein 30-jähriger Transporter-Fahrer aus Bergkamen die Kamener Straße in nördlicher Richtung befuhr, bremste er zu spät und fuhr auf den VW auf. In der Folge schob er die anderen Wagen aufeinander.

Bei dem Auffahrunfall verletzte sich die 58-jährige VW-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Ihr Wagen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 08:20

    POL-HAM: Grauer Mercedes-Benz von Parkplatz entwendet

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bislang unbekannte Tatverdächtige entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 22. Mai, 11.30 Uhr und Dienstag, 26. Mai, 11.30 Uhr einen grauen Mercedes-Benz. Der Besitzer stellte die Kombilimousine am Parkplatz Am Stadion an der Römerstraße ab. Als er nach dem langen Wochenende zu seinem Wagen zurückkehren wollte, war dieser nicht mehr vor Ort. Zeugenhinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 15:24

    POL-HAM: Fünfstelliger Geldbetrag durch Smishing-Betrugsmasche erbeutet

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Am Freitag, 22. Mai, gelang es einem Betrüger von einer 66-jährigen Hammerin einen mittleren fünfstelligen Betrag zu erbeuten. Die Geschädigte erhielt nachts über einen verifizierten SMS-Chatverlauf eine Nachricht von ihrem Kreditkartenanbieter, in der sie über einen Abbuchungsversuch eines vierstelligen Betrags informiert wurde. Falls ...

    mehr
  • 26.05.2026 – 12:59

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 18. bis zum 24. Mai 2026

    Hamm (ots) - In der Woche vom 18. bis zum 24. Mai 2026 gab es im Stadtgebiet zwei vollendete Einbruchsdelikte und einen Versuch. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend den ...

    Ein Dokument
    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren