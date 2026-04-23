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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen auf der B 236: Fast 100 Fahrer zu schnell

Werdohl (ots)

Die Polizei führte heute Geschwindigkeitsmessungen auf der B 236 im Bereich Kettling durch. Zwischen 07:50 Uhr und 12:45 Uhr passierten insgesamt 1.787 Fahrzeuge die Messstelle.

Die Bilanz: 98 Fahrer waren zu schnell unterwegs. In 79 Fällen blieb es bei einem Verwarngeld. Auf 19 weitere Fahrer kommt eine Anzeige zu. Fahrverbote mussten nicht ausgesprochen werden.

Den unrühmlichen Spitzenwert lieferte ein Pkw-Fahrer mit Zulassung im Märkischen Kreis. Er wurde außerhalb geschlossener Ortschaften mit 91 km/h gemessen - erlaubt sind an dieser Stelle maximal 50 km/h. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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