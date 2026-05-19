PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Bendorf (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 13:00 Uhr die Hauptstraße in Bendorf und beabsichtigte nach rechts in die Karl-Fries-Straße einzubiegen.

Hierbei übersah er ein Kind, welches in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Das Kind wurde von dem PKW erfasst und kam zu Fall. Hierbei verletzte es sich leicht.

Der Fahrzeugführer erfragte nur kurz ob alles in Ordnung sei. Als das Kind dies im Schock bejahte setzte der männliche Fahrzeugführer seine Fahrt fort ohne sich weiter um das Kind zu kümmern.

Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinpektion Bendorf entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bendorf

Telefon: 02622-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 19.05.2026 – 03:23

    POL-PDKO: Pkw unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

    Bendorf (ots) - Durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bendorf, wurde am Dienstag, gegen 00:15 Uhr, ein 22-jähriger Pkw-Fahrer im Stadtgebiet von Bendorf kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich erste Anzeichen für den Einfluss von Betäubungsmitteleinfluss. Ein durchgeführter Drogenvortest bestätigte dies. Daraufhin wurde dem jungen Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe zu Beweiszwecken ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 14:50

    POL-PDKO: Nachtrag zum Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 256 bei Kruft

    Kruft (ots) - Wie bereits zuvor berichtet kam es heute im Einmündungsbereich der K52 - Alte Chaussee in Kruft in die B256 - Ortsumgehung Kruft zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die in dem einem Fahrzeug alleinige 60-jährige Frau, sowie der in dem zweiten Fahrzeug alleinige 44-jährige Mann, wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die Schwere der Verletzungen sind ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:59

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B 256 bei Kruft

    Kruft (ots) - Im Einmündungsbereich der Bundesstraße (Ortsdurchfahrt Kruft) in die B 256 (Fahrtrichtung Mendig), Gemarkung Kruft, kam es heute, 18.05.2026, gegen 12:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber des ADAC. Die Unfallaufnahme und die Bergungsmaßnahmen sind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren