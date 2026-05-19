Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind - Zeugen gesucht

Bendorf (ots)

Am Dienstag, den 19.05.2026 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 13:00 Uhr die Hauptstraße in Bendorf und beabsichtigte nach rechts in die Karl-Fries-Straße einzubiegen.

Hierbei übersah er ein Kind, welches in diesem Moment die Fahrbahn überquerte. Das Kind wurde von dem PKW erfasst und kam zu Fall. Hierbei verletzte es sich leicht.

Der Fahrzeugführer erfragte nur kurz ob alles in Ordnung sei. Als das Kind dies im Schock bejahte setzte der männliche Fahrzeugführer seine Fahrt fort ohne sich weiter um das Kind zu kümmern.

Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinpektion Bendorf entgegen.

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