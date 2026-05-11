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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: falsche Bankmitarbeiterin betrügt Rentner

Ludwigsburg (ots)

Ein 83-Jähriger aus Remseck am Neckar saß am vergangenen Freitag (08.05.2026) noch unbekannten Betrügern auf, die ihn um knapp 6.000 Euro erleichterten. Der Senior erhielt einen Anruf von einer unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin einer Sparkasse ausgab und behauptete, vom Konto des Rentners seien mehrere Überweisungen ins Ausland getätigt worden. Um die Transaktionen verfolgen und das Geld zurückholen zu können, benötige sie mindestens eine TAN für das Online-Banking. Gutgläubig gab der Rentner am Telefon eine TAN preis, mit der die Unbekannte anschließend tatsächlich Geld vom Konto des 83-Jährigen abbuchte. Die Ermittlungen des Polizeireviers Kornwestheim dauern an.

Die Polizei warnt: Echte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken oder Sparkassen fragen niemals am Telefon nach Passwörtern bzw. PIN- oder TAN-Nummern. Wenn Sie Anrufe dieser Art erhalten, die ihnen komisch vorkommen, beenden Sie das Gespräch und kontaktieren Sie selbst persönlich oder telefonisch das jeweilige Geldinstitut. Lassen sie sich dabei am Telefon von den Anrufenden nicht verbinden, sondern wählen Sie selbst die jeweilige Nummer. Weitere Tipps zur Betrugsprävention erhalten sie unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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