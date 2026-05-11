Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auffahrunfall aus unklarer Ursache - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 19-Jähriger war am Samstag (09.05.2026) gegen 12:30 Uhr mit seinem VW Passat in Ludwigsburg unterwegs und bog aus einer Einfahrt nach rechts in die Aldinger Straße in Fahrtrichtung Pattonville ab. Hinter ihm fuhr ein 47-jähriger BMW-Lenker, der wie der 19-Jährige in die Aldinger Straße abbog. Im weiteren Verlauf fuhr der 47-Jährige mit seinem BMW auf den Passat des 19-Jährigen auf. Zum Unfallhergang machten beide Beteiligten komplett unterschiedliche Aussagen. Der 47-Jährige gab an, der Fahrer des vorausfahrenden VW sei auffallend langsam abgebogen, habe in der Folge mehrfach ohne erkennbaren Grund abgebremst und schließlich plötzlich grundlos auf der Fahrbahn angehalten, weshalb er nicht mehr rechtzeitig habe bremsen können. Der 19-Jährige wiederum bestritt, überhaupt gebremst zu haben. Vielmehr habe der BMW-Fahrer überholen wollen und sei dabei gegen das Heck des VW gefahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

Da zum Unfallzeitpunkt normales Verkehrsaufkommen herrschte, hofft die Polizei, dass Zeugen möglicherweise Angaben zum Hergang des Unfalls machen können. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Ludwigsburg erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell