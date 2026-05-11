PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: 62-Jähriger beim Grillen verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 62 Jahre alter Mann aus Steinenbronn am Samstag (10.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 14.00 Uhr beim Grillen Verbrennungen erlitten hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache war mutmaßlich ausströmendes Gas aus einer an einem Grill angeschlossenen Gasflasche während des Grillens im Garten eines Wohnhauses in der Tübinger Straße in Brand geraten. Der 62-Jährige, der den Grill bediente, wurde von einer Stichflamme getroffen. Während Polizeibeamte, die zufällig vor Ort waren, den Mann aus dem Gefahrenbereich brachten und erstversorgten, griffen die Flammen auf eine angrenzende Hausfassade über.

Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.05.2026 – 10:24

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

    Ludwigsburg (ots) - Am Samstag (09.05.2026) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Ein- oder Ausparken einen danebenstehenden Opel Corsa und machte sich anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden ...

    mehr
  • 11.05.2026 – 10:17

    POL-LB: Vaihingen an der Enz-Gündelbach: Handtasche aus PKW gestohlen

    Ludwigsburg (ots) - Auf eine Handtasche hatte es ein noch unbekannter Täter am Sonntag (10.05.2026) zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Wanderparkplatz südlich der Landesstraße 1131 bei Gündelbach abgesehen. Spaziergänger hatten dort ihren Nissan Qashqai abgestellt und mussten bei ihrer Rückkehr feststellen, dass eine Seitenscheibe des PKW eingeschlagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren