Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: 62-Jähriger beim Grillen verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit leichten Verletzungen wurde ein 62 Jahre alter Mann aus Steinenbronn am Samstag (10.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 14.00 Uhr beim Grillen Verbrennungen erlitten hatte.

Aus noch ungeklärter Ursache war mutmaßlich ausströmendes Gas aus einer an einem Grill angeschlossenen Gasflasche während des Grillens im Garten eines Wohnhauses in der Tübinger Straße in Brand geraten. Der 62-Jährige, der den Grill bediente, wurde von einer Stichflamme getroffen. Während Polizeibeamte, die zufällig vor Ort waren, den Mann aus dem Gefahrenbereich brachten und erstversorgten, griffen die Flammen auf eine angrenzende Hausfassade über.

Die kurz darauf eingetroffene Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen auf das gesamte Gebäude verhindern. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell