Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (09.05.2026) ereignete sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Gustav-Rau-Straße in Bietigheim-Bissingen zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr eine Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte beim Ein- oder Ausparken einen danebenstehenden Opel Corsa und machte sich anschließend davon, ohne sich um den Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu wenden.

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