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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Zeugen zu Einbruch in der Wettgasse gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit gegen noch unbekannten Einbrecher, die sich am Sonntagmorgen (10.05.2026) gegen 02:40 Uhr an einem Ladengeschäft in der Wettgasse zu schaffen machten. Auf der Gebäuderückseite des Ladengeschäfts hebelten die Täter zunächst ein Fenster auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Nachdem sie hierbei auf eine Stahlgittertüre trafen und diese erfolglos versuchten aufzubrechen, verließen die Täter das Gebäude und hebelten ein weiters Fenster auf. Nachdem sie das Ladengeschäft betreten konnten, wurden sie mutmaßlich von einer Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Ob sie zuvor Beute machen konnten ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Schönaich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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