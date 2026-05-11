Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke streifte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (09.05.2026) zwischen 14:00 Uhr und 14:40 Uhr einen am Fahrbahnrand der Straße "Untere Burggasse" in Sindelfingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

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