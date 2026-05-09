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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mahdentalstraße Sindelfingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, ereignete sich in der Mahdentalstraße in Sindelfingen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Die 52-jährige Lenkerin eines Mercedes-Benz fuhr von einer Grundstücksausfahrt nach links in die Mahdentalstraße in Richtung Innenstadt ein. Hierbei übersah sie die Lenkerin eines Mercedes-Benz, welche auf dem rechten Fahrstreifen stadtauswärts unterwegs gewesen ist. Dabei kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Die 22-jährige Fahrzeuglenkerin kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum, wodurch sie leicht verletzt wurde. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ungefähr 75.000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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