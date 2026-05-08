POL-LB: Leonberg: Mercedes beschädigt und geflüchtet
Ludwigsburg (ots)
Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch (06.05.2026), 19.00 Uhr und Donnerstag (07.05.2026), 19.00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße in Leonberg geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro fuhr der Unbekannte davon.
Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter der Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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