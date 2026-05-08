Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unbekannte versuchen in Einkaufsmarkt einzubrechen

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Großbottwar ermittelt derzeit gegen noch unbekannte Täter, die versucht haben, über das Dach in einen Einkaufsmarkt in der Kleinaspacher Straße in Großbottwar einzudringen. Hierzu begaben sie sich auf das Dach, brachen dort eine Tür auf, versuchten einen Durchbruch durch das Dach zu schaffen und ein Gitter eines Lüftungsschachts aufzuhebeln. Die bisherigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Täter nicht im Gebäude waren. Bislang ist allerdings nicht bekannt, wann genau die Tat verübt wurde. Die Schäden fielen am frühen Donnerstagmorgen (07.05.2026) auf. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de bei der Polizei zu melden.

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