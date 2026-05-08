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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei nach einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag (07.05.2026) zwischen 15.40 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hindenburgstraße in Ludwigsburg verübte. Der Unbekannte streifte die rechte Fahrzeugseite eines während des Einkaufs geparkten VW Polo, so dass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt kurzerhand fort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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