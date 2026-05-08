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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr-KLeinbottwar: Citroen-Fahrerin prallt gegen Baum

Ludwigsburg (ots)

Zwei mutmaßlich leicht verletzte Personen und einen Sachschaden von rund 10.000 Euro dürfte ein Unfall zur Folge haben, der sich am Donnerstag (07.05.2026) gegen 15.30 Uhr nahe der Kreisstraße 1608 bei Kleinbottwar ereignete. Eine 81 Jahre alte Citroen-Fahrerin, die eine 79-jährige Beifahrerin an Bord hatte, fuhr zunächst von der Kreisstraße auf einen Feldweg. Dort habe sie wohl am Rande einer Wiese parken wollen. Aus noch unbekannter Ursache soll sie dann den PKW beschleunigt haben, worauf sie auf die Wiese fuhr und dort mit einem Baum zusammenprallte. Beide Frauen dürften leichte Verletzungen davongetragen haben, wobei die 79-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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