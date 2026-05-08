Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht in der Friedhofstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von rund 3.000 Euro ist das Ergebnis einer Unfallflucht, die am Donnerstag (07.05.2026) zwischen 11.00 Uhr und 16.15 Uhr von bislang unbekanntem Fahrzeuglenker in der Friedhofstraße in Leonberg verübt wurde. Der Unbekannte streifte einen Mercedes, der am Fahrbahnrand abgestellt war, und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg.

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