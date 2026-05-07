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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Einbruch in Bauhof

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (06.05.2026) brachen noch unbekannte Täter in zwei Hallen und in eine Garage auf dem Gelände des Bauhofs Großsachsenheim in der Straße "Seepfad" ein. Hierzu schlugen die Täter Fensterscheiben ein oder hebelten Fenster auf. Darüber hinaus brachen sie im Inneren einer der Hallen drei Türen auf. Auch in einen LKW brachen sie ein, indem sie wiederum eine Scheibe einschlugen. Bislang steht fest, dass mindestens ein Erdbohrer, ein Freischneider und mehrere Kettensägen gestohlen wurden. Der Wert des Diebesguts und die Höhe des Sachschadens stehen derzeit noch nicht fest. Mutmaßlich brachten die Unbekannten die gestohlenen Gegenstände in den Bereich des Außenlagers nahe der Bahnunterführung, trampelten dort den Zaun nieder und transportierten die Beute dann in einem Fahrzeug ab. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Sachsenheim zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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