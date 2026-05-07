Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: 14-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Mittwoch (06.05.2026) gegen 19.20 Uhr in der Leni-Fischer-Straße in Sersheim zu einem Unfall, bei dem ein 14 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Jugendliche befuhr die Leni-Fischer-Straße in Richtung des Kreisverkehrs mit der Hohe Straße, der Bahnhofstraße und der Oberriexinger Straße. Hierbei kollidierte er mit einem am Straßenrand abgestellten Auflieger einer Sattelzugmaschine und stürzte. Der Pedelec-Lenker wurde anschließend in vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

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