PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 64-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde ein 64 Jahre alter Mann am Mittwoch (06.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 12.10 Uhr in Renningen in einen Unfall verwickelt worden war.

Der 64-Jährige hielt sich auf einem Firmengelände in der Benzstraße auf und war dabei, mit seinem 22 Jahre alten Kollegen eine Absetzmulde von einem Absetzkipperfahrzeug zu verladen. Der 64-Jährige blieb bei den Mulden stehen, während der 22-Jährige in den LKW stieg, um das Fahrzeug ein Stück nach vorn zu fahren. Dabei wurde mutmaßlich eine Mulde nach vorn bewegt und der 64-Jährige zwischen zwei Mulden eingeklemmt.

Anschließend fuhr der LKW gegen die Außenwand einer angrenzenden Betriebshalle und einen dort stehenden LKW, da vermutlich zu viel Gas gegeben worden war.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 11:07

    POL-LB: Sersheim: 14-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch unbekannter Ursache kam es am Mittwoch (06.05.2026) gegen 19.20 Uhr in der Leni-Fischer-Straße in Sersheim zu einem Unfall, bei dem ein 14 Jahre alter Pedelec-Fahrer schwere Verletzungen erlitt. Der Jugendliche befuhr die Leni-Fischer-Straße in Richtung des Kreisverkehrs mit der Hohe Straße, der Bahnhofstraße und der Oberriexinger Straße. Hierbei kollidierte er mit einem am Straßenrand ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 10:39

    POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall auf der B 27 - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Mittwoch (06.05.2026) gegen 08.10 Uhr auf der Bundesstraße 27 Höhe der Großingersheimer Straße in Bietigheim-Bissingen ereignete. Ein 53 Jahre alter LKW-Lenker befuhr die B 27 und passierte die ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 14:00

    POL-LB: Sindelfingen: Schockanruf - Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

    Ludwigsburg (ots) - Eine 75 Jahre alte Frau aus Sindelfingen wurde am Dienstagabend (05.05.2026) Opfer von Betrügern, die sich der Masche "Schockanruf" bedienten. Die Frau erhielt gegen 18.20 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Kriminalhauptkommissars, der vorgab, ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Eine beteiligte schwangere Frau sei schwer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren