Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: 64-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde ein 64 Jahre alter Mann am Mittwoch (06.05.2026) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 12.10 Uhr in Renningen in einen Unfall verwickelt worden war.

Der 64-Jährige hielt sich auf einem Firmengelände in der Benzstraße auf und war dabei, mit seinem 22 Jahre alten Kollegen eine Absetzmulde von einem Absetzkipperfahrzeug zu verladen. Der 64-Jährige blieb bei den Mulden stehen, während der 22-Jährige in den LKW stieg, um das Fahrzeug ein Stück nach vorn zu fahren. Dabei wurde mutmaßlich eine Mulde nach vorn bewegt und der 64-Jährige zwischen zwei Mulden eingeklemmt.

Anschließend fuhr der LKW gegen die Außenwand einer angrenzenden Betriebshalle und einen dort stehenden LKW, da vermutlich zu viel Gas gegeben worden war.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 50.000 Euro geschätzt.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde durch die zuständige Staatsanwaltschaft ein Gutachter bestellt.

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