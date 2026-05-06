Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Schockanruf - Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Eine 75 Jahre alte Frau aus Sindelfingen wurde am Dienstagabend (05.05.2026) Opfer von Betrügern, die sich der Masche "Schockanruf" bedienten. Die Frau erhielt gegen 18.20 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Kriminalhauptkommissars, der vorgab, ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Eine beteiligte schwangere Frau sei schwer verletzt worden und würde eine Not-Operation benötigen. Da diese Frau nicht krankenversichert sei, müsse nun die unfallverursachende Tochter die Kosten tragen. Es würden 50.000 Euro benötigt. Die Angerufene konnte letztlich nur einen Bruchteil der geforderten Summe aufbringen und übergab das Bargeld etwa zwei Stunden später einem Mann. In der gesamten Zeit wurde das Telefongespräch durch den vermeintlichen Kriminalkommissar bzw. eine Frau, die sich als Tochter ausgab, aufrechterhalten. Nachdem die Tat vollendet war, meldete sich zufällig die echte Tochter der 75-Jährigen und der Betrug flog auf. Hierauf erstatten Mutter und Tochter gemeinsam Anzeige.

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