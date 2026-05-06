PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Schockanruf - Betrüger erbeuten fünfstelligen Betrag

Ludwigsburg (ots)

Eine 75 Jahre alte Frau aus Sindelfingen wurde am Dienstagabend (05.05.2026) Opfer von Betrügern, die sich der Masche "Schockanruf" bedienten. Die Frau erhielt gegen 18.20 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen Kriminalhauptkommissars, der vorgab, ihre Tochter sei in einen schweren Unfall verwickelt gewesen. Eine beteiligte schwangere Frau sei schwer verletzt worden und würde eine Not-Operation benötigen. Da diese Frau nicht krankenversichert sei, müsse nun die unfallverursachende Tochter die Kosten tragen. Es würden 50.000 Euro benötigt. Die Angerufene konnte letztlich nur einen Bruchteil der geforderten Summe aufbringen und übergab das Bargeld etwa zwei Stunden später einem Mann. In der gesamten Zeit wurde das Telefongespräch durch den vermeintlichen Kriminalkommissar bzw. eine Frau, die sich als Tochter ausgab, aufrechterhalten. Nachdem die Tat vollendet war, meldete sich zufällig die echte Tochter der 75-Jährigen und der Betrug flog auf. Hierauf erstatten Mutter und Tochter gemeinsam Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 13:55

    POL-LB: Bönnigheim: Zeugen nach Körperverletzung am 1. Mai gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sucht Zeugen eines Verfalls, der sich am 1. Mai im Bereich der Florianshütte in Bönnigheim ereignete. Auf einem Feldweg trafen gegen 17.00 Uhr ein noch unbekannter Sprinterfahrer und zahlreiche Fußgänger aufeinander. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Fahrer des Transporters in verbalen Streit mit ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 13:42

    POL-LB: Remseck am Neckar-Hochberg: Unfallflucht in der Küferstraße

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstag (05.05.2026) ereignete sich zwischen 08.30 Uhr und 17.30 Uhr eine Unfallflucht in der Küferstraße in Hochberg, bei der ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Dacia und machte sich anschließend aus dem Staub. Am Dacia konnten grüne ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 10:45

    POL-LB: Landkreis Böblingen: Betrug über Verkaufsportal

    Ludwigsburg (ots) - Eine 49 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Böblingen inserierte Ware auf einem Verkaufsportal und erhielt daraufhin am Dienstagnachmittag (05.05.2026) ein Angebot von unbekannten Tätern. Darin enthalten war die Aufforderung, einen Link anzuklicken, sodass die Frau auf eine externe Seite weitergeleitet wurde. Dort gab die 49-Jährige gutgläubig eine vermeintliche Zahlung frei, woraufhin sie eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren