Polizei Dortmund

POL-DO: Vorsätzliche Brandstiftung in Dortmund-Mitte: die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0332

Ein leerstehendes Gebäude brennt seit Mittwochabend (22.April, 21:28 Uhr) in der Ernst-Mehlich-Straße 4a. Die Feuerwehr Dortmund ist weiterhin im Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu Streitigkeiten untereinander von Wohnungslosen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Für die Löscharbeiten sperrten die Einsatzkräfte die Ernst-Mehlich-Straße zwischen der Märkischen Straße und dem Heiligen Weg. Seit 7 Uhr sind die Märkische Straße und der Heilige Weg freigegeben. Die Sperrung der Ernst-Mehlich-Straße und die Arbeiten der Feuerwehr Dortmund dauern zum jetzigen Zeitpunkt weiter an.

Aktuell kann keine Sachschadenshöhe genannt werden.

Erkenntnissen zufolge besteht der Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei möchte wissen: Wer hat vor, während oder auch nach der mutmaßlichen Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich gemacht? Oder hat vor/während des Brandgeschehens Fotos und/oder Videos von der Örtlichkeit gemacht? Sind Ihnen Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 zu melden.

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