Polizei Dortmund

POL-DO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0328

Versuchtes Tötungsdelikt am Sonntagabend (19.04.2026) auf der Borsigstraße: Mehrere Tatverdächtige sind auf der Flucht.

Gegen 18:10 Uhr kam es auf dem Gehweg der Borsigstraße / Ecke Gronaustraße zu einem Streit unter mehreren Personen.

Im weiteren Verlauf zog ein Mann aus einer der Gruppen eine Pistole, schoss damit zunächst in die Luft und sodann auf drei Männer (15, 18 und 22 Jahre alt) aus der anderen Gruppe. Fünf mögliche Tatverdächtige flüchteten im Anschluss zu Fuß.

Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an. Eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Dortmund hat die Ermittlungen übernommen.

Zwei Tatverdächtige können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: 25 bis 27 Jahre alt, 173 bis 180 cm groß, schlanke Statur. Er hat blonde Haare und blaue Augen und trägt einen Bart.

Täter 2 ist etwa 30 Jahre alt und 175 cm groß. Er trug mittellanges Haar und einen schwarzen Vollbart sowie dunkle Kleidung. Beide Männer hatten einen südosteuropäischen Phänotyp.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen können. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Hinweis für Medienvertreterinnen und -vertreter: Auskünfte erteilt ausschließlich Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 023192626104.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell