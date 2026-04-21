Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen Auto und E-Scooter auf dem Südwall: E-Scooter-Fahrerin schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0324

Am Montagvormittag (20. April 2026) kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Südwall in der Dortmunder Innenstadt. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt.

Ein 35-jähriger Autofahrer aus Münster fuhr gegen 10:45 Uhr auf dem Südwall in Richtung Hansastraße.

Erkenntnissen zufolge bog er nach rechts in Richtung Stadtgarten/Zufahrt Parkplatz Friedensplatz ab. Während des Abbiegevorgangs stieß er mit einer E-Scooter-Fahrerin zusammen, die den dortigen Radweg in gleicher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß fiel die Dortmunderin auf die Fahrbahn und blieb dort ohnmächtig liegen.

Ein Rettungswagen brachte die 19-Jährige ins Krankenhaus. Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden. Erst im Krankenhaus stellte sich heraus, dass keine Lebensgefahr besteht.

Für die Verkehrsunfallaufnahme setzte die Polizei Dortmund das speziell geschulte Verkehrsunfallaufnahme-Team ein. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 550 Euro geschätzt.

Die Polizei rät: Beim Abbiegen ist besondere Vorsicht geboten, um schwere Verkehrsunfälle zu vermeiden. Fahrzeugführer müssen Fußgänger, Radfahrer und den Gegenverkehr durchfahren lassen, rechtzeitig blinken und sich einordnen. Der Schulterblick ist besonders wichtig beim Rechtsabbiegen mit Lkw oder Pkw, um andere Verkehrsteilnehmer im toten Winkel sicher wahrzunehmen.

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