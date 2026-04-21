Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt: 43-Jähriger wird in Hörde durch Schüsse schwerverletzt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0323

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Am Montagabend (20. April) schoss ein bisher unbekannter Täter in Dortmund Hörde auf ein Auto. Ein 43-Jähriger wurde dabei schwerverletzt. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei suchen Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 21:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Rathenaustraße Ecke Hochfelderstraße zu den Schussabgaben. Der bislang unbekannte Täter schoss auf einen schwarzen Mercedes (GLB200D) mit Dortmunder Kennzeichen, in dem sich der 43-jährige Dortmunder und sein 26-jähriger Begleiter befanden. Der 43-jährige erlitt Schussverletzungen an Fuß und Bein, die nicht lebensgefährlich waren.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die Schüsse mit einer scharfen Schusswaffe abgefeuert.

Die Polizei Dortmund hat eine Mordkommission für die Ermittlungen eingerichtet.

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei suchen nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Geschehen machen können. Hinweisgeber werden gebeten sich an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu wenden.

Medienauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Yazir unter der 0231/92626121.

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