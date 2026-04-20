Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Brände in Dortmund-Westerfilde: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0321

Am frühen Montagmorgen (20.04.26) kam es in Dortmund zu mehreren Bränden. In der Zeit von ca. 0 Uhr bis 1 Uhr meldeten mehrere Zeugen die Brände, die sich alle in räumlicher Nähe in Westerfilde ereigneten.

Zunächst brannte auf einer Fensterbank in der Jungferntalstraße ein Blumenkasten. Dieser setzte die Rollladen in Flammen. Die aufmerksamen Anwohner bemerkten dies rechtzeitig und löschten den Brand eigenständig.

Kurz darauf brannte es erneut in der Straße Mosselde. Dort brannte ein Radkasten eines Pkw und ein Papiercontainer. Die Brände löschte die Feuerwehr Dortmund.

In der Erdelhofstraße und im Odemsloh brannten fast zeitgleich zwei Radkästen von Autos. Auch hier löschte die Feuerwehr Dortmund erneut das Feuer.

Erkenntnissen zufolge besteht der Verdacht der Brandstiftung. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die an den verschiedenen Orten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise melden Sie bitte der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Telefonnummer 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell