Polizei Dortmund

POL-DO: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund: Ein Mann und ein Fahrzeug flüchten von der Tatörtlichkeit

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0317

Nach einer Körperverletzung und Verkehrsunfall mit Flucht sucht die Polizei Dortmund nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am 19. April gegen 14 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf der Mallinckrodtstraße auf Höhe der Hausnummer 242.

Einer der beiden flüchtigen Tatverdächtigen schlug auf den Geschädigten ein, woraufhin dieser auf die Fahrbahn fiel. Ein Fahrzeug konnte nicht mehr ausweichen, überrollte den Mann und verletzte ihn lebensgefährlich.

Anschließend entfernten sich die zwei Männer in Richtung Dortmunder Hafen bzw. Blücherpark. Auch das mit dem Geschädigten verunfallte Fahrzeug flüchtete von der Unfallstelle.

Die beiden Männer können wie folgt beschrieben werden:

Zeuge

- männlich - ca. 30 Jahre alt - schwarze Kappe oder Mütze - dunkelbraune Jacke - helle Jeanshose - Schwarze Sneaker - Grauer Rucksack mit dunklen Akzenten

Tatverdächtiger

- männlich - ca. 30 Jahre alt - Schwarze Kappe oder Mütze - Dunkelblaue Jacke mit rundem Aufnäher/Logo auf dem Rücken (möglicherweise der Marke "Stone Island") - Dunkle Jeanshose - weiße Sneaker

Bei dem Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen Kompaktwagen handeln.

Die Polizei Dortmund sucht jetzt nach Zeugen, die möglicherweise sachdienliche Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können.

Der Zeugenaufruf richtet sich auch insbesondere an den Fahrer oder die Fahrerin eines türkisfarbenen Mercedes AMG, welcher sich unmittelbar hinter dem Geschehen befand und den Verkehrsunfall beobachtet haben könnte und an den Zeugen, der sich gemeinsam mit dem Tatverdächtigen von der Tatörtlichkeit entfernte.

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Hinweis an Medienvertreter:

Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie daher bitte an die Staatsanwältin Frau Andersson unter der Telefonnummer: 0172/3752758

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell