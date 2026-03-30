Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 27.03.2026 bis zum 29.03.2026

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Trier (ots)

Mit insgesamt 150 erfassten Einsatzlagen (davon 50 Strafanzeigen und 19 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Körperliche Auseinandersetzung auf dem Pferdemarkt - Beschuldigter in Gewahrsam genommen

Trier, 28. März 2026 - In der Nacht zum Samstag, gegen 01:00 Uhr, kam es im Bereich des Pferdemarkts in Trier zu einer körperlichen Auseinandersetzung, über die ein Zeuge die Polizei informierte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde zunächst eine am Boden liegende männliche Person festgestellt, deren Beteiligung am Geschehen zunächst unklar war. Die Person war nicht ansprechbar und sollte von der Straße gebracht werden. Währenddessen wurde der Mann plötzlich wach und zeigte sich unmittelbar aggressiv. Aufgrund des aggressiven Verhaltens musste die Person erneut zu Boden gebracht und fixiert werden. Da sich der Mann weiterhin äußerst aggressiv zeigte, wurde Pfefferspray eingesetzt. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den Beschuldigten einer zuvor begangenen Körperverletzung handelte. Dieser hatte zuvor in einem nahegelegenen Dönerladen randaliert und traf anschließend auf dem Pferdemarkt auf eine Personengruppe. Dort schlug er eine Geschädigte, woraufhin es zu einem Gerangel kam, bei dem auch der Mitteiler verletzt wurde. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Schulwegkontrollen an Grundschule - Mehrere Verstöße festgestellt

Trier, 27. März 2026 - Im Rahmen von Schulwegkontrollen führte die Polizei am Freitagmorgen Kontrollen im Umfeld einer Grundschule durch. Ziel der Maßnahmen war es, die Sicherheit von Schulkindern im Straßenverkehr zu erhöhen. Dabei stellten die eingesetzten Kräfte mehrere Verstöße durch Eltern fest, die ihre Kinder nicht vorschriftsmäßig im Pkw beförderten. In einem besonders gravierenden Fall wurde ein Kind vollständig ungesichert transportiert. Die Polizei weist darauf hin, dass die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern im Fahrzeug unerlässlich ist, um schwere Verletzungen bei Verkehrsunfällen zu verhindern. Entsprechende Verstöße werden konsequent geahndet. Kinder, die nicht oder nicht richtig gesichert im Fahrzeug mitfahren, sind bei einem Unfall erheblichen und oft lebensbedrohlichen Gefahren ausgesetzt - selbst bei niedrigen Geschwindigkeiten. Die Polizei weist daher nachdrücklich darauf hin: Sorgen Sie dafür, dass Kinder im Auto stets alters- und größenentsprechend gesichert sind. Nutzen Sie geeignete Kindersitze und stellen Sie sicher, dass diese korrekt eingebaut und angeschnallt sind. Die Kontrollen werden auch künftig fortgesetzt, um die Verkehrssicherheit insbesondere im Bereich von Schulen nachhaltig zu verbessern.

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