POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht "Auf Ellenborn" in Birkenfeld

Birkenfeld (ots) - In der Nacht von Dienstag, den 24.03.2026 auf Mittwoch, den 25.03.2026 und in der Folgenacht auf Donnerstag, den 26.03.2026 versuchte bisher unbekannter Tatverdächtiger einen auf dem Parkplatz der Elisabeth- Stiftung geparkten PKW mittels Türschlossstechen zu öffnen. In keinem der beiden Fällen gelang dieses Vorhaben jedoch nicht. Auffällig hierbei ist, dass der Geschädigte den PKW nach der ersten Tat an einer anderen Stelle abgeparkt hatte. Sollte ...

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