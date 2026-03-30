POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht "Auf Ellenborn" in Birkenfeld
Birken (ots)
Am 29.03.2026 kam es zwischen 15:00 und 18:50 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz, angrenzend zum Grundstück "Auf Ellenborn 22", zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei beschädigte ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer, den gegenüber des Parkplatzes befindlichen metallenen Gartenzaun eines Grundstückes. Im Anschluss verlässt der Unfallverursacher die Unfallörtlichkeit, ohne den obliegenden Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die zuständige Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.
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