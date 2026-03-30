Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Motorradhelm

Idar-Oberstein (ots)

Am 24.03.2026, in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr, kam es in Idar-Oberstein im ST Idar zu einem Diebstahl eines Motorradhelmes. Der Helm lag neben dem geparkten Moped auf einer Streusalzkiste auf dem Parkplatz gegenüber der Eisdiele und wurde von einem bislang unbekannten Täter entwendet.

Es handelt sich um einen schwarzen Carbon-Helm der Marke LS2 im Wert von 350 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein 06781-561-0.

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