Polizei Dortmund

POL-DO: Ergänzende Pressemeldung nach Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund: Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern nach dem flüchtigen Tatverdächtigen und Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0318

Wie in der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund (Lfd. Nr. 0317) berichtet, kam es am 19. April gegen 14 Uhr zu einer Körperverletzung und einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Mallinckrodtstraße auf Höhe der Hausnummer 242.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei Dortmund nun mit Lichtbildern nach dem flüchtigen Tatverdächtigen (rechts auf dem Bild) und seinem Begleiter (links auf dem Bild).

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit der Beschreibung und den Lichtbildern: https://polizei.nrw/fahndung/201165

Wer erkennt den Tatverdächtigen oder seinen Begleiter oder kann Angaben zum Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Hinweis an Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie daher bitte an die Staatsanwältin Frau Andersson unter der Telefonnummer: 0172/3752758

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