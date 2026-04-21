Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach körperlicher Auseinandersetzung unter mehreren Beteiligten in der Dortmunder Nordstadt - Mann mutmaßlich durch Messer schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0319

Am Freitag, dem 17. April, kam es gegen 21:00 Uhr in der Stollenstraße/Claustahler Straße in der Dortmunder Nordstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei von ihnen wurden verletzt, einer davon schwer. Die Polizei sucht Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge meldete eine Zeugin am Abend über den Notruf eine Auseinandersetzung in der Dortmunder Nordstadt. Bei Eintreffen der Polizei befanden sich ca. 50 Personen vor Ort. Während der Sachverhaltsklärung sicherten Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei den Bereich.

An zwei geparkten Autos konnten die Beamten frische Blutanhaftungen erkennen. Diese führten sie schließlich zu einem nahegelegenen Kiosk. Dort trafen sie auf zwei Verletzte, einen 21- und einen 26-jährigen Bremer. Der 26-Jährige erlitt eine Verletzung am Kopf. Der 21-Jährige wurde mutmaßlich durch einen Messerstich im Rückenbereich schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Beide wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In der Jackentasche des 21-Jährigen entdeckten die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Kokain. Bei der Absuche des unmittelbaren Nahbereichs fanden sie außerdem ein Küchenmesser, ein Klappmesser, eine Holzlatte und ein Brecheisen. Die Polizei stellte die Drogen und die gefährlichen Gegenstände sicher.

Die Polizeibeamten sicherten die Spuren vor Ort. Im Rahmen der Ermittlungen ergab sich der Hinweis, dass drei Tatverdächtige möglicherweise mit einem grauen Kombi von der Tatörtlichkeit entfernt haben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Dortmund nun nach Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben und Angaben zu den möglichen Tätern oder dem Fluchtfahrzeug machen können.

Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Rufnummer 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell