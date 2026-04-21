Polizei Dortmund

POL-DO: Sexualdelikt auf dem Friedhof Scharnhorst: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0325

Am Freitagnachmittag (17. April) kam es zu einem Sexualdelikt in der Nähe des Friedhofs in Dortmund Scharnhorst. Der Täter flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16 Uhr hielt sich eine 23-jährige Frau auf dem Friedhof auf, als ihr ein Mann auffiel, der sich in ihrer Nähe befand. Der Mann näherte sich ihr in bedrohlicher Weise.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchte die Frau, vor dem Mann in ein angrenzendes Rapsfeld zu flüchten. Der Mann holte sie ein und verletzte sie. Trotz Gegenwehr der 23-Jährigen kam es zu einem Sexualdelikt.

Als Kinderstimmen zu hören waren, konnte sich die Frau befreien und der Täter flüchtete. Sechs Kinder im Alter von ungefähr 10-11 Jahren kamen zu ihr und halfen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ungefähr 1,80 m groß - zwischen 25-35 Jahre alt - Dunkelblonde Haare, Kurzhaarschnitt, an den Seiten kürzer, mittig etwas nach oben gestylt - Buschige Augenbrauen - Schmale Lippen - Breite Männernase mit Huckel drauf - ohne Bart - gepflegtes Äußeres - Schwarze Übergangsjacke - kräftigere Statur

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Täter machen können und insbesondere die sechs Kinder, die der Frau geholfen haben. Hinweisgeber wenden sich an die Kriminalwache Dortmund unter der 0231/132-7441.

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