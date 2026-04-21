Polizei Dortmund

POL-DO: Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht auf der Mallinckrodtstraße in Dortmund - Nachtragsmeldung

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0322

Wie in der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Dortmund (Lfd. Nr. 0317) berichtet, kam es am 19. April gegen 14 Uhr auf der Mallinckrodtstraße auf Höhe der Hausnummer 242 zu einer Körperverletzung und einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Dabei erlitt das 53-jährige Opfer lebensgefährliche Verletzungen. Der Mann verstarb am gestrigen Tag (20.4.) im Krankenhaus.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach den Tätern dauert an. Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6258408

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