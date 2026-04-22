Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrskontrolle auf der Brackeler Straße: Polizei ahndet zahlreiche Verstöße

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0329

Ob im Stadtgebiet oder auf der Autobahn: Regelmäßig führt der Verkehrsdienst der Polizei Dortmund Kontrollen durch. Bei einer solchen am Dienstag (21.04.) ahndeten die Beamten zahlreiche Verstöße.

Gegen 14 Uhr richteten die Einsatzkräfte auf der Brackeler Straße, Höhe Lünener Straße, eine Kontrollstelle ein. Anschließend kontrollierten die Beamten insgesamt 81 Fahrzeuge und 89 Personen, die stadteinwärts fuhren.

Der Fokus der Kontrolle lag auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr - eine der häufigsten Unfallursachen. Im Laufe der Kontrolle führten die Beamten 30 Urin- und 35 Speicheltests durch. Drei Mal fiel der freiwillige Drogenvortest positiv aus:

- Ein 33-jähriger Dortmunder fuhr unter dem Einfluss von Kokain - Ein 26-jähriger Italiener wurde positiv auf THC getestet - Bei einem 48-jährigen Dortmunder fiel der Test auf THC und Kokain positiv aus.

Die Folgen für die Männer: Die Beamten ordneten Blutproben an, welche durch einen Arzt auf der Polizeiwache entnommen wurden. Außerdem wurde dem Trio die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten fertigten Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Auch zahlreiche weitere Verkehrsverstöße wurden im Rahmen der Kontrolle durch die Einsatzkräfte geahndet: So war ein Fahrer nicht angeschnallt, ein weiterer bediente während der Fahrt sein Smartphone. Zwei Mal stellten die Beamten außerdem Verstöße gegen die Ladungssicherung fest. Bei 45 Fahrerinnen und Fahrern erhoben die Einsatzkräfte Verwarngelder aufgrund von Verkehrsverstößen.

Bei der Kontrolle einer 23-jährigen Dortmunderin stellten die Beamten fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorlag. Den haftbefreienden Betrag (einen niedrigen dreistelligen Betrag) konnte die Fahrerin vor Ort bezahlen.

Die regelmäßigen Kontrollen mit besonderem Fokus auf die Hauptunfallursachen dauern an.

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