Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Raub mit Schusswaffe in einem Lebensmittelgeschäft in Dortmund-Aplerbeck - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0331

Am Mittwochabend (22. April) kam es zu einem bewaffneten Raubüberfall in einem Lebensmittelgeschäft auf der Schürbankstraße. Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei nahm einen Tatverdächtiger fest.

Gegen 21:30 Uhr betrat ein Mann die Filiale des Lebensmittelgeschäfts. Erkenntnissen zufolge war er der letzte "Kunde" kurz vor Geschäftsschluss.

Im Kassenbereich hielt er dem Kassierer einen Jutebeutel hin und forderte unter Vorhalt einer vermeintlichen Schusswaffe die Herausgabe des Geldes.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit einem vierstelligen Geldbetrag auf einem Fahrrad in unbekannte Richtung auf der Schürbankstraße. Der 20-jährige Kassierer blieb körperlich unverletzt.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte den Flüchtigen auf der Marsbruchstraße vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Person fanden die Beamten die Tatbeute und auch eine täuschend echt aussehende Schreckschusspistole und stellten diese sicher.

Bei weiteren Überprüfungen stellte sich heraus, dass auch das benutzte Fahrrad gestohlen war. Auch dieses stellten die Beamten sicher.

Der 45-jährige Tatverdächtige ohne festen Wohnsitz stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Da sich sein Gesundheitszustand während der polizeilichen Maßnahme verschlechterte, wurde er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der stationären Aufnahme wird er dort durch Polizeikräfte überwacht.

Die Prüfung von Haftgründen dauert an.

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