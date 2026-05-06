Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Böblingen: Betrug über Verkaufsportal

Ludwigsburg (ots)

Eine 49 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Böblingen inserierte Ware auf einem Verkaufsportal und erhielt daraufhin am Dienstagnachmittag (05.05.2026) ein Angebot von unbekannten Tätern. Darin enthalten war die Aufforderung, einen Link anzuklicken, sodass die Frau auf eine externe Seite weitergeleitet wurde. Dort gab die 49-Jährige gutgläubig eine vermeintliche Zahlung frei, woraufhin sie eine Mitteilung ihrer Bank erhielt, dass ihr Online-Banking-Limit sich geändert habe. Als die Frau daraufhin ihr Konto überprüfte, musste sie feststellen, dass es zu zwei unberechtigten Abbuchungen von mehreren Tausend Euro gekommen war.

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